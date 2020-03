CRB x Náutico: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), pela sexta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

CRB e entram em campo nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela sexta rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do Live FC, um serviço pago de streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Náutico DATA Quarta-feira, 4 de março de 2020 LOCAL Estádio Rei Pelé - Alagoas, BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo será transmitido pelo Live FC, serviço de streaming que detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o por 2 a 1 na última rodada, o CRB entra em campo visando a recuperação na Copa do Nordeste. Atualmente, a equipe aparece na quinta posição do Grupo A, com cinco pontos.

Do outro lado, o Náutico vem de empate com o ABC por 1 a 1 e caiu para a terceira posição do Grupo B, com oito pontos.

Provável escalação do Náutico: Jefferson; Hereda, Diego, Ronaldo Alves e Willian Simões; Luanderson, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Guillermo Paiva e Kieza.

Provável escalação do CRB: a atualizar

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 1 ABC Copa do Nordeste 27 de fevereiro 2 x 0 Náutico Campeonato Pernambucano 1 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Retrô Campeonato Pernambucano 8 de março 16h (de Brasília) Náutico x Copa do Nordeste 14 de março 18h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Jacyobá 1 x 2 CRB Campeonato Alagoano 22 de fevereiro Vitória 2 x 1 CRB Copa do Nordeste 27 de fevereiro

Próximas partidas