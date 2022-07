CRB x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (2), pela 16ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e Guarani se enfrentam neste sábado (2), no estádio Rei Pelé, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

O CRB chega para o duelo deste sábado há quatro jogos sem perder. O time alagoano é o 11º colocado do campeonato, com 19 pontos, e não terá Romão, lesionado, além de Bryan, Marthã e Negueba, suspensos.

"É uma situação atípica o que aconteceu. Teve a lesão do lateral-esquerdo, o nosso lateral-esquerdo que, no momento, estava como opção acabou levando o terceiro cartão amarelo, vamos pensar a respeito do que vamos fazer, de uma alternativa dentro do nosso elenco", disse o técnico Daniel Paulista.

Já o Guarani vem de três partidas sem vencer (duas derrotas e um empate), é o 19º colocado da Série B, com 13 pontos, e sabe que precisa ganhar para continuar firme na luta contra o rebaixamento.

O Bugre conta com o retorno de Giovanni Augusto, que cumpriu suspensão, mas tem desfalques: Kozlinski, suspenso, Rodrigo Andrade e Marcinho, suspensos, além de Leandro Castan, que negocia rescisão de contrato com o clube.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRB: Diogo Silva, Raul Prata, Gum, Gilva, Reginaldo, Uillian Correia, yago, Wallace, Fabinho, Anselmo Ramon e Richard.

Possível escalação do GUARANI: Rafael Martins; Lucas Ramon, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Silas e Giovanni Augusto; Bruno José, Yago (Lucas Venuto) e Lucão do Break.

Desfalques da partida

CRB:

Romão: lesionado.

Bryan, Marthã e Negueba: suspensos.

Guarani:

Rodrigo Andrade e Marcinho: lesionados.

Kozlinski: suspenso.

Leandro Castan: negocia rescisão de contrato.

Quando é?

JOGO CRB x Guarani DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL Estádio Rei Pelé, Maceió - AL HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib de Sousa (PI)

Assistentes: Rogerio Braga e Mauro de Sousa (PI)

Quarto árbitro: Jonata Gouveia (AL)

VAR: Marco Aurelio Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 0 Tombense Série B 29 de junho de 2022 Chapecoense 1 x 2 CRB Série B 21 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x CRB Série B 5 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) CRB x Brusque Série B 16 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 2 Ituano Série B 28 de junho de 2022 Londrina 3 x 1 Guarani Série B 24 de junho de 2022

Próximas partidas