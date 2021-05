CRB x CSA: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

CRB e CSA decidem o título do Campeonato Alagoano neste sábado (22), às 17h (de Brasília), no Rei Pelé. Como empataram o primeiro jogo sem gols, quem vencer levanta o troféu. A partida terá transmissão ao vivo na Band (AL), e pelo YouTube da FAFTV, de maneira gratuita, por streaming.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

A Band (AL), na TV aberta, e o YouTube da FAFTV, no streaming, passarão a partida deste sábado (22).

Não há vantagem nas finais do Alagoano, e como CRB e CSA empataram sem gols no primeiro jogo, se houver um novo empate, o título será decidido nos pênaltis.

Trabalhos encerrados. Agora é decisão! Foco no objetivo 👊⚽️



Seja Sócio do Maior e contribua com o nosso Azulão cada vez mais forte. Acesse o site e conheça os planos: https://t.co/YChYe3oR4z #maiordealagoas #csaoficial #sóciodomaior pic.twitter.com/mVvU4SPpu6