CRB x CSA: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

CSA e CRB se enfrentam neste domingo (13), no Rei Pelé, a partir das 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO CRB x CSA DATA Domingo, 13 de fevereiro de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, na internet, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (13), no Rei Pelé.

Preparação encerrada! ⚽️💙



O elenco azulino treinou, na manhã deste sábado (12), pela última vez antes do clássico pela Copa do Nordeste, marcado para às 18h30 deste domingo (13). Agora é hora de foco total no resultado. Bora, Azulão! 🔵⚪️ pic.twitter.com/fvaVDF5L4k — CSA (@CSAoficial) February 12, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

CRB e CSA voltam a disputar o "Clássico dos Milhões" pela segunda vez na temporada. Há uma semana, o CSA venceu por 1 a 0, pelo Campeonato Alagoano, com gol do artilheiro Rodrigo Rodrigues.

Na tabela da Copa do Nordeste, o CRB aparece na terceira posição do grupo B, com quatro pontos, enquanto o CSA, embalado com duas vitórias consecutivas, é o vice-líder do grupo A, com seis.

Mais artigos abaixo

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CSA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 0 CRB Alagoano 5 de fevereiro de 2022 CSA 2 x 0 Floresta Copa do Nordeste 9 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x CSA Copa do Nordeste 16 de fevereiro de 2022 19h30 (de Brasília) CSA x Náutico Copa do Nordeste 20 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

CRB

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 0 CRB Alagoano 5 de fevereiro de 2022 Campinense 1 x 1 CRB Alagoano 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas