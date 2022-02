CRB x CSA: escalação, desfalques e mais do Campeonato do Nordeste 2022

A bola vai rolar neste domingo (13) para CRB x CSA, clássico válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste, a partir das 18h30 (do horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. É o segundo duelo entre as equipes em 2022. Há uma semana, o CSA venceu o rival por 1 a 0, pelo Campeonato Alagoano.

Embalado com duas vitórias consecutivas na Copa do Nordeste, o CSA volta a campo buscando se manter entre os primeiros do grupo A, enquanto o CRB, com quatro pontos no grupo B (um empate e uma vitória), terá o apoio de sua torcida em casa.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com o terceiro melhor ataque da Copa do Nordeste e líder do Campeonato Alagoana, o CSA busca a segunda vitória sobre o rival em 2022.

Para o confronto, o técnico Mozart não poderá contar com o atacante Clayton, lesionado e sem previsão de retorno.

Por outro lado, o capitão Gabriel não teve lesão detectada no ombro esquerdo e está liberado para atuar. Na vitória sobre o Floresta por 2 a 0, o atacante se machucou e virou dúvida para o "Clássico dos Milhões", mas está apto para entrar em campo.

"Sabemos da qualidade dos jogadores, tem grandes jogadores, tem o Diego Torres, o Gum, e vários jogadores que têm muita qualidade e uma carreira estabelecida. Acredito que vai vir um time que vai tentar ganhar. De nossa parte, nós temos encarado os jogos como uma final de campeonato porque o jogo mais importante sempre é o próximo... Vai ser um clássico bem jogado mais uma vez", afirmou Carné.

Já o CRB anunciou o retorno do técnico Marcelo Cabo após a demissão de Allan Aal na última quinta-feira (10). Ele retorna ao clube alagoano após passagem no Atlético Goianiense, que disputou o Campeonato Brasileiro.

Marcelo Cabo comandou o clube em 2019 e foi campeão alagoano em 2020. Em 52 partidas, registra 21 vitórias, 15 empates e 16 derrotas.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Cedric, Wellington, Werley e Ernandes, Geovane, Giva e Gabriel; Marco Túlio, Lucas Barcelos e Rodrigo Rodrigues.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva, Raul Prata, Gum, Gilvan e Romão (Bryan); Claudinei (Nicolas Careca), Marthã, Jean Patrick e Diego Torres; Vico e Anselmo Ramon (Nicolas Careca).

DESFALQUES

CSA:

Clayton: cirurgia no joelho

Gabriel Tonini: púbis

CRB:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Caio Max Augusto - RN

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Luis Carlos de França Costa - RN

TRANSMISSÃO AO VIVO

O clássico entre CRB x CSA, no Estádio Rei Pelé, será transmitido ao vivo pelo Nordeste FC, na internet.