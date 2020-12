CRB x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo é válido pela 27ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sonhando com um possível acesso, o visita o CRB nesta terça-feira (8), no estádio Rei Pelé, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Cruzeiro DATA Terça-feira, 8 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Rei Pelé, Alagoas - HORÁRIO 21h30 (Brasília)

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de tropeços nas últimas rodadas, o CRB quer vencer para se manter distante do Z-4. O time alagoano aguarda o Boletim Informativo Diário (BID) para saber se poderá contar com o atacante Lucão, que chegou ao clube nesta semana.

Já o Cruzeiro segue sonhando com o retorno à Série A e conta com os experientes Rafael Sobis e Manoel para liderar a equipe em campo.

Provável escalação do CRB: Edson, Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior, Igor, Claudinei, Wesley, Diego Torres, Robinho, Ramon e Hyuri.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Manoel, Ramon, MAtheus Pereira, Adriano, Jadsom, Machado, Arthur Caíke, Rafael Sobis e Airton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 0 x 0 Série B 1 de dezembro de 2020 3 x 0 CRB Série B 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x CRB Série B 12 de dezembro de 2020 21h (de Brasília) CRB x Paraná Série B 17 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Cruzeiro Série B 2 de dezembro de 2020 Cruzeiro 4 x 1 Série B 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas