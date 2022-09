CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Duelo pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro está marcado para às 20h30 (de Brasília); veja como acompanhar na TV

CRB e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (17), às 20h30 (de Brasília), pelo estádio Rei Pelé, pelo fechamento da 30ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na liderança isolada com 62 pontos, o Cruzeiro vem de vitória sobre o Operário por 1 a 0.

Sem Willian Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Assim, Pedro Castro é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o CRB, no meio da tabela com 40 pontos, vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos.

O técnico Daniel Paulista deve optar pela entrada de Bruninho no lugar de Rafael Longuine, suspenso.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma cinco vitórias, contra duas do CRB, além de cinco empates. No primeiro turno da Série B 2022, a Raposa venceu por 2 a 0.

Escalações:

Escalação do provável CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Wellington Carvalho (Diego Ivo) e Guilherme Romão; Claudinei, Juninho Valoura e Bruninho; Emerson Negueba, Paulinho Moccelin e Anselmo Ramon.

Escalação do provável CRUZEIRO: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Matheus Bidu, Pedro Castro, Filipe Machado e Daniel Jr (Leo Pais); Jajá (Chay), Bruno Rodrigues e Edu.

Desfalques

Cruzeiro

Willian Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

CRB

Rafael Longuine, suspenso, é desfalque certo.

Quando é?

Getty Images

• Data: 17 de setembro de 2022

• Horário: 20h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Rei Pelé – Maceió, Alagoas

• Arbitragem: VINICIUS GONÇALVES (árbitro), DANIEL PAULO ZIOLLI e VANESSA SANTOS (assistentes), JOSÉ RICARDO (quarto árbitro) e Vinicius Furlan (AVAR)