CRB x Criciúma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (27), pela 26ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

CRB e Criciúma se enfrentam neste sábado (27), no Rei Pelé, a partir das 16h (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o CRB, com 35 pontos, volta a campo buscando reduzir a diferença de sete pontos para o Vasco, equipe que fecha o G-4.

Gum, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, mas Guilherme Romão retorna.

Do outro lado, o Criciúma vem de vitória sobre o Novorizontino por 3 a 1. Atualmente, soma 33 pontos, com oito vitórias, nove empates e oito derrotas.

Para o confronto, o técnico Claudio Tencati não poderá contar com Marcos Serrato, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Criciúma: Gustavo; Willean Lepo, Wálber, Ligger e Paulinho; Jhony Douglas, Danielzinho e Rômulo; Douglas Baggio, Ronaldo e Lohan.

Possível escalação da CRB: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Zé Marcos e Hélder; Renan Areias, Arilson, Thiago Alagoano e Fellipe Mateus; Lohan e Hygor.

Desfalques da partida

CRB:

Gum: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Criciúma:

Claudinho, Léo Costa e Tiago Marques: lesionados.

Marcos Serrato: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Quando é?

JOGO CRB x Criciúma DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (AL)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

CRB

Próximas partidas

Criciúma

