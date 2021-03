CRB x ABC: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), pela sexta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O ABC visita o CRB nesta terça-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, buscando manter a invencibilidade no grupo B. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x ABC DATA Terça-feira, 30 de março de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fábio Augusto Santos (SE)

Assistentes: Ailton Farias da Silva (SE) e Leonardo de Jesus (SE)

Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro (AL)

ONDE VAI PASSAR?

🇦🇹Amanhã tem GALO! 🇦🇹⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

O #MaiorDeAlagoas enfrenta o ABC no Estádio Rei Pelé⠀⠀⠀⠀⠀⠀



⚽ CRB x ABC

📆 30/03/2021 - 19h30

🏟 Estádio Rei Pelé#VaiPraCimaDelesGalo pic.twitter.com/0ocuE1awbU — CRB (@CRBoficial) March 29, 2021

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Net/Claro, Directv GO e a Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo desta terça-feira, às 19h30 (de Brasília).

Com oito pontos no grupo B, o ABC busca a terceira vitória na "Lampions League".

Para o confronto diante do CRB, o técnico Roberto Fernandes poderá contar com o atacante Ewandro, regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Sílvio Criciúma convoca 20 jogadores para desafio contra o CRB/AL. Confira a relação: https://t.co/EBq1zfyaBh pic.twitter.com/N3yr97ZREN — ABC Futebol Clube (@ABCFC) March 29, 2021

Do outro lado, o CRB retorna à liderança do grupo A em caso de vitória.

O técnico Sílvio Criciúma não contará com o zagueiro Ramon Baiano, o volante Vinicius Paulista, o meia Denner e o atacante Soares.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Ewerton Páscoa (Diego Ivo), Gum e Guilherme Romão; Claudinei, Carlos Jatobá (Jorge Jiménez) e Diego Torres: Luidy, Hyuri e Lucão.

Provável escalação do ABC: Gilvan, Ednei, Luizão, Adriano Alves e Marcílio; Fábio Bahia, Rafael Miranda, Ronaldo Mendes e Wellington Bruno; Bismark e Rafael Oliveira.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CRB NA COPA DO NORDESTE

O CRB, com oito pontos no grupo A, registra uma derrota, dois empates e duas vitórias, com aproveitamento de 53.3%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

CRB 2 x 1 Botafogo-PB - 21 de março de 2021

Vitória 1 x 1 CRB - 24 de março de 2021

JOGOS DO ABC NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o ABC buscar manter a invencibilidade na competição. Até o momento, soma dois empates e duas vitórias, com uma rodada a menos disputada.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Santa Cruz 0 x 1 ABC - 7 de março de 2021

ABC 1 x 1 Confiança - 13 de março de 2021

Treze 0 x 2 ABC - 21 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 1 CRB Copa do Nordeste 24 de março de 2021 Goianésia 2 x 3 CRB Copa do Brasil 27 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Salgueiro x CRB Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 16h (de Brasília) CEO x CRB Campeonato Alagoano 7 de abril de 2021 20h (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Rio Branco 1 x 1 ABC Copa do Brasil 17 de março de 2021 Treze 0 x 2 ABC Copa do Nordeste 21 de março de 2021

Próximas partidas