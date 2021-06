CRB x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (3), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras visita o CRB nesta quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil . A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Palmeiras DATA Quinta-feira, 3 de junho de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Helton Nunes (SC)

Quarto árbitro: José Ricardo Vasconcellos (AL)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca avançar na Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (3). Na Goal , o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras volta suas atenções para a terceira fase do torneio, após ser derrotado pelo Flamengo na estreia do Brasileirão 2021 .

Para o duelo de ida, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Matías Viña, com suas respectivas seleções, além de campista Gabriel Menino, na seleção olímpica.

Já o CRB entrará em campo sem o lateral-direito Celsinho e os atacantes Vitão e Alisson Farias, por já terem atuado nesta edição da Coap do Brasil.

Fala, meu atacante! 🟢⚪

Com o retorno de Breno Lopes, treinamos na manhã desta terça-feira e iniciamos a preparação para a estreia na @CopaDoBrasil ! 🎥 #AvantiPalestra pic.twitter.com/Jshj1z6dbp — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 1, 2021

Provável escalação do CRB: a atualizar.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Danilo Barbosa, Luan e Alan Empereur; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 (3) x (4) 1 CSA Alagoano 22 de maio de 2021 CRB 2 x 2 Remo Série B 29 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x CRB Série B 6 de junho de 2021 18h15 (de Brasília) Palmeiras x CRB Copa do Brasil 9 de junho de 2021 19h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 6 x 0 Universitario Libertadores 27 de maio de 2021 Flamengo 1 x 0 Palmeiras Brasileirão 30 de maio de 2021

Próximas partidas