CRB x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta (4), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Fortaleza visita o CRB nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Vozão entra em campo com a vantagem do empate para avançar às quartas. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO CRB x Fortaleza DATA Quarta-feira, 4 de agosto de 2021 LOCAL Rei Pelé - Maceió, Alagoas HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Christiano Gayo (DF)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistente VAR: Ciro Chaban (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer por 2 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final em casa, o Fortaleza entra em campo com a vantagem do empate para avançar às quartas de final, enquanto o CRB precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se ganhar por um gol, o jogo será decidido nos pênaltis.

"Futebol é um todo. Trabalharemos a recuperação com os que jogaram neste domingo. Trabalhamos emocional, psicológico. Mas temos que digerir rápido essa derrota e pensar já no CRB. Muito importante e define vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Vai ser um jogo disputado e temos que fazer uma boa partida", disse o técnico do Fortaleza, Vojvoda.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Jussa, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas, Lucas Crispim; David e Robson.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick, Diego Torres e Renan Bressan; Erik e Alan James (Nicolas Careca).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 1 CRB Copa do Brasil 29 de julho de 2021 Ceará 3 x 1 Fortaleza Brasileirão 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Santos Brasileirão 15 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília) Juventude x Fortaleza Brasileirão 21 de agosto de 2021 21h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 1 CRB Copa do Brasil 29 de julho de 2021 CRB 1 x 1 Ponte Preta Série B 1 de agosto de 2021

Próximas partidas