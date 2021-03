CRB x Botafogo-PB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (21), pela quarta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

CRB e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (21), às 20h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo no Directv GO e na Sky, na TV fechada, e no NordesteFC, e Twitch, na internet.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CRB x Botafogo-PB DATA Domingo, 21 de março de 2021 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ranilton Oliveira (MA)

Assistentes: Antonio Fernando de Sousa (MA) e Raphael Max (MA)

Quarto árbitro: Jonata de Souza (AL)

ONDE VAI PASSAR?

A RODADA PROMETE! E VOCÊ, ASSINANTE DA CLARO VAI TER TODOS ESSES JOGOS DISPONÍVEIS! É UM FIM DE SEMANA CHEIO DE LAMPIONS! 🌵🏆 📺 pic.twitter.com/urRvrolcTo — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 20, 2021

O Directv GO, e na Sky, na TV fechada, e no NordesteFC, e na Twitch, na internet, vão transmitir o duelo deste domingo (21), às 20h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com quatro pontos no grupo A da Copa do Nordeste, o CRB busca mais um triunfo na competição para seguir no topo da tabela.

Para o duelo, o técnico Roberto Fernandes terá o retorno do meia Diego Torres, enquanto Wesley, lesionado, está fora.

SOL E CHUVA!



Em seu retorno ao Ninho do Galo, o Clube de Regatas Brasil iniciou sua preparação para enfrentar o Botafogo-PB, no próximo domingo, às 20h, no Estádio Rei Pelé, pela 4ª Rodada da Copa do Nordeste. pic.twitter.com/StHmvYP7sw — CRB (@CRBoficial) March 19, 2021

Do outro lado, o Botafogo-PB ainda não sabe o que é vencer no torneio, acumulando três empates seguidos, e chega para o duelo com alguns desfalques.

Esquerdinha, Bruno e Rafael Oliveira, lesionados, estão fora.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Ewerton Páscoa e Gulherme Romão; Claudinei, Wesley e Diego Torres; Luidy, Lucão do Break e Hyuri.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe; Rodrigo Ramos, Samuel Souza, Wilian Machado, Tsunami; Rogério, Juninho, Marcos Aurélio; Pablo, Welton Felipe, Roniel.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CRB NA COPA DO NORDESTE

O CRB, com quatro pontos no grupo A, registra uma derrota, uma vitória e um empate, com aproveitamento de 44.4%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

O mata-mata mais emocionante do primeiro semestre! Esta é a Copa do Nordeste! 🏆



E como sempre a Lampions League envolve times de muita tradição 😍



Estes são os estádios em que as equipes estão mandando seus jogos! Qual é seu favorito? 🏟️ pic.twitter.com/hx2piwWMTU — Goal Brasil (@GoalBR) March 20, 2021

JOGOS DO BOTAFOGO-PB NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, com três pontos, o Botafogo-PB soma três empates, e agora busca a sua primeira vitória, na competição.

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho - 27 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 CRB Copa do Nordeste 14 de março de 2021 Goianésia x CRB Copa do Brasil Suspenso

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x CRB Copa do Nordeste 24 de março de 2021 19h30 (de Brasília) CRB x ABC Copa do Nordeste 28 de março de 2021 21h (de Brasília)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 6 de março de 2021 Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 13 de março de 2021

Próximas partidas