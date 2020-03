Campeonato de FIFA 20 online entre craques movimenta Itália sem futebol. E não é brincadeira

Quarentena League vai reunir Pirlo, Balotelli, Materazzi e até ex-São Paulo e tem fim beneficente

Sem futebol ao vivo na televisão, devido à pandemia do coronavírus covid-19, ligas e jogadores ao redor do mundo estão tendo que improvisar. O programa Le Iene, do canal Italia 1, trará uma novidade: um torneio de FIFA online com grandes nomes do esporte italiano se enfrentando sem saírem de suas casas.

E teremos um grande elenco. nomes como Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Mario Balotelli, Fabio Cannavaro, Ciro Immobile (atual líder da Chuteira de Ouro), Javier Pastore, Moise Kean e Gianluigi Donnarumma já foram confirmados, entre outros.

Mais artigos abaixo

O torneio, que terá seu início nesta quinta-feira (19), também terá um representante brasileiro: o zagueiro Lyanco, do , ex- e , "é o na Quarentena League."

Mais times

Com outros nomes mais jovens como Sandro Tonali e Sebastiano Esposito, a competição terá participantes de todas as idades. Confira os nomes já confirmados:

Mario Balotelli (Brescia);

Marco Materazzi (aposentado);

Fabio Cannavaro (aposentado);

Paolo Cannavaro (aposentado);

Ciro Immobile ( );

Andrea Pirlo (aposentado);

Ciro Ferrara (treinador - sem clube);

Massimo Oddo (treinador - Perugia);

Sandro Tonali (Brescia);

Bernardo Corradi (aposentado);

Luca Pellegrini ( );

Enock Balotelli (Castiglione);

Lyanco (Torino);

Cristian Zaccardo (Tre Fiore);

Davide Zappacosta ( );

Armando Izzo (Torino);

Alessio Cerci (Salernitana);

Enrico Brignola (Livorno);

Sebastiano Esposito ( );

Claud Adjapong (Verona);

Javier Pastore (Roma);

Gonzalo Villar (Roma);

Federico Chiesa ( );

Andrea Bertolacci ( );

Mohamed Fares ( );

Moise Kean ( -ING);

Domenico Berardi ( );

Mattia Zaccagni (Verona);

Gianluigi Donnarumma ( );

Dusan Vlahovic (Fiorentina).

Outro nome que se destaca é Mattia Zaccagni, jogador do Verona recentemente diagnosticado com coronavírus. Parte da arrecadação do torneio também será destinada ao Hospital Bérgamo, região mais afetada pelo vírus.