Craques contra o coronavírus: Alisson e Denílson lideram campanha por combate à pandemia

Campanha visa arrecadar fundos a hospitais no combate ao Covid-19 no Brasil; veja como participar

Em tempos de combate global à pandemia do novo coronavírus Covid-19, é fundamental a participação dos grandes atletas, como pessoas públicas, seja através de doações ou mobilizando torcedores e fãs para contribuírem com a causa. Como o caso do Desafio Corona, encabeçado pelo goleiro Alisson Becker ( ) e pelo ex-atacante Denílson ( , e ).

A iniciativa conta com a participação de várias personalidades do futebol, sejam da atualidade ou do passado, a nível nacional e internacional: cada um doou uma camisa oficial autografada que está exposta para ser adquirida por valores entre R$ 800 e R$ 10.000. Quem ainda quiser participar mas prefere desembolsar uma quantia menor também pode, através de doações individuais de entre R$ 20 e R$ 1 mil.

Todo o montante arrecadado será destinado à compra de materiais médicos para hospitais espalhados por todo o país, que batalham para conter o avanço da pandemia em meio a números crescentes de casos confirmados no . O Instituto da Criança é o parceiro do projeto responsável pela administração das doações.

"O Desafio Corona é uma forma de dar algum tipo de suporte para que hospitais continuem tendo a capacidade de atender todos os acometidos pela doença, além de melhorar a segurança dos profissionais de saúde, pessoas essenciais nessa batalha", afirmou Alisson.

