Craque de nível mundial? Substituto pronto aguarda demissão de Carrick para treinar o United

A pressão começou a aumentar sobre Michael Carrick no Manchester United, diante dos resultados modestos obtidos pela equipe no início da atual temporada, o que abre a porta para a possibilidade de retorno de um nome que o clube conhece bem ao gramado de Old Trafford.

O Manchester United conquistou apenas uma vitória na Premier League até o momento, em meio a críticas ao desempenho dos jogadores e à ausência de entusiasmo e do empenho necessário.

Uma sequência de resultados negativos após o período de paralisação para os jogos das seleções pode aumentar a pressão sobre Carrick e, caso a diretoria do clube decida promover uma mudança na comissão técnica, Kieran McKenna pode ser um dos nomes cotados para o cargo, especialmente porque está livre desde sua saída do Ipswich Town.

O Manchester United tem um conhecimento próximo de McKenna, depois que ele trabalhou dentro do clube em vários cargos ao longo de períodos anteriores, circunstâncias que se assemelham bastante ao caminho percorrido por Carrick antes de assumir o cargo de treinador em definitivo.

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Carrick já havia trabalhado na comissão técnica de José Mourinho no United e também atuou por um período sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, antes de a dupla deixar o clube e cada um seguir uma experiência como técnico fora de Old Trafford.

McKenna assumiu o comando do Ipswich Town e conseguiu o acesso com ele da primeira divisão para a Premier League, enquanto Carrick se tornou treinador definitivo do Middlesbrough.

McKenna deixou o Ipswich antes do início da temporada 2026-2027, depois de decidir se afastar do futebol por um período, mas a duração de sua ausência dos gramados ainda não está clara.

Segundo o site "Football FanCast", McKenna se prepara atualmente para retornar ao mundo da direção técnica e está aberto a iniciar conversas com o Manchester United caso o clube se movimente para contratá-lo.

Mas o retorno de McKenna a Old Trafford custaria ao clube um valor adicional, já que o acordo com o Ipswich prevê que este receba 7 milhões de libras esterlinas caso o técnico se junte a um novo clube antes de julho de 2027.

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McKenna supera Carrick?

O relatório considera que McKenna supera Carrick em relação ao que cada um conquistou no mundo da direção técnica até o momento.

É verdade que McKenna ainda não viveu uma experiência como treinador sob a enorme pressão que acompanha o comando do Manchester United, mas ele alcançou sucessos marcantes ao longo de sua trajetória.

O jornalista Nick Ames descreveu McKenna como um "treinador de nível mundial", depois de ele ter levado o Ipswich ao acesso da primeira divisão para a Premier League em duas temporadas consecutivas, antes de recolocar a equipe novamente na Premier League após seu rebaixamento.

Ainda assim, a pergunta sobre a capacidade de McKenna de lidar com as pressões que acompanham o comando do Manchester United permanece sem resposta, assim como também ainda não está claro se Carrick tem capacidade de lidar com essa missão.