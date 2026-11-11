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O técnico do País de Gales, Craig Bellamy, elogiou a rápida ascensão do atacante do Liverpool Lewis Koumas e comparou o jovem à lenda sul-americana Carlos Tevez. Às vésperas de um confronto decisivo da Liga das Nações contra a Noruega, Bellamy afirmou que a energia contagiante do jogador de 21 anos está transformando a seleção.

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Comparações com um ícone da Premier League

Koumas vive uma temporada de afirmação sob o comando de Andoni Iraola em Anfield. Até agora, disputou nove partidas e marcou na vitória dominante por 6 a 3 sobre o LASK na Champions League. Sua passagem de jovem emprestado em busca de espaço a presença frequente entre os relacionados do Liverpool deu a Bellamy uma opção versátil enquanto o País de Gales tenta garantir sua permanência na Liga A da Liga das Nações. Bellamy chegou a comparar Koumas ao lendário atacante Carlos Tevez, especificamente pelo empenho dos dois sem a bola.

“O Koumy atinge muitos dos indicadores que buscamos”, explicou Bellamy, segundo a BBC Sport. “A intensidade e a distância percorrida em sprints são altíssimas. Quando você olha para um jogador de alto nível, ele tem todos esses indicadores. Gosto dele como camisa 9 e adoro essa intensidade. Lembro que Carlos Tevez fazia o mesmo por mim no Manchester City, e jogadores como Koumy inspiram você. Você o vê se movimentando e pensa: ‘Tenho que ir, tenho que me mexer também.’ Isso precisa ser controlado, mas a disposição dele empolga.”

O modelo do Liverpool para o sucesso

Bellamy, que teve duas passagens como jogador por Anfield, está particularmente impressionado com a forma como o gigante de Merseyside conduziu o desenvolvimento de seu jovem jogador. Após períodos de empréstimo ao Stoke City e ao Hull City na Championship, o Liverpool optou por integrar Koumas ao elenco principal neste verão, em vez de autorizar outra saída temporária. A decisão deu resultado e permitiu ao atacante ganhar uma experiência valiosa em competições de elite como a Champions League.

“Gosto do que o Liverpool fez com ele”, observou o técnico do País de Gales. “Deram oportunidades a ele, mas também souberam quando tirá-lo. Há concorrência porque ele está em um dos maiores clubes do mundo, mas gosto de vê-lo jogar. É claro que, às vezes, penso como alguém do Liverpool, mas adoro o entusiasmo e a intensidade dele. Ele tem sido uma contribuição muito importante para nós, e espero que isso continue. Ele está tendo contato com o futebol de altíssimo nível na Champions League. Não existe nível mais alto, e isso só vai nos ajudar.”

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Os desafios do mercado de empréstimos

Antes de conquistar espaço na rotação do Liverpool, Koumas passou pelos altos e baixos típicos da segunda divisão inglesa. Embora sua passagem pelo Birmingham City tenha sido menos produtiva, suas contribuições no Hull City foram fundamentais para a campanha bem-sucedida do clube em busca do acesso à Premier League. Bellamy acredita que essas experiências variadas fortaleceram o jovem e lhe deram uma perspectiva que falta a muitos jogadores formados nas categorias de base antes de serem lançados ao futebol de seleções.

“Empréstimos às vezes dão certo, às vezes não, e fiquei até surpreso com a quantidade de minutos que ele jogou na Championship sendo tão jovem. Isso ajuda no desenvolvimento. Eles veem como é, sentem como é. Nessa fase, alguns deslancham, outros não, mas isso não vai definir sua carreira. Você está aprendendo, ganhando experiência e espaço, e o Liverpool achou que o empréstimo era a decisão certa para ele. Decidiram mantê-lo na pré-temporada deste ano, e esse é um ótimo exemplo de como desenvolver um jovem talento de alto nível”, admitiu Bellamy.

Confronto decisivo em Oslo pela frente

As atenções agora se voltam para o Ullevaal Stadion, em Oslo, onde o País de Gales enfrentará a perigosa Noruega comandada por Stale Solbakken. Com 16 partidas pela seleção desde a estreia contra Gibraltar, no início deste ano, Koumas deve ter um papel importante enquanto o País de Gales busca repetir a vitória sobre os noruegueses da última data de jogos internacionais. A pressão de atuar fora de casa em ambientes hostis é exatamente o tipo de desafio para o qual Bellamy acredita que o atacante está preparado. O plano tático provavelmente girará em torno da marcação alta que Koumas representa, um sistema que Bellamy quer implementar em toda a seleção galesa.