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Craig Bellamy reagiu à derrota apertada do País de Gales para Portugal e afirmou que sua equipe tem qualidade para permanecer na Liga A da Liga das Nações. Apesar de terminar na lanterna do Grupo A4, o técnico acredita que seu elenco está mais perto do nível da elite do que nunca.

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Bellamy mantém a confiança apesar da derrota

Bellamy manteve o otimismo após ver o País de Gales sofrer uma derrota por 3 a 2 para Portugal em Cardiff. O resultado confirmou a última posição no Grupo A4 da Liga das Nações, mas a atuação contra o atual campeão indicou uma equipe em ascensão. Após o apito final, Bellamy destacou a crescente confiança no vestiário enquanto a equipe se prepara para um período decisivo na primavera europeia.

“A confiança é o principal”, disse Bellamy, segundo a BBC Sport. “Não apenas neste jogo, mas de modo geral. Estamos muito perto desse nível. Somos mais do que capazes de competir nesse nível. Exigimos isso e queremos poder esperar isso de nós mesmos. Chegar à Liga A é muito importante para nós, mas permanecer nela também nos permitirá evoluir. Só é possível evoluir e melhorar jogando contra as melhores equipes, e senti que demos mais um passo.”

Detalhes decidem jogos na elite

Em Cardiff, a diferença esteve na capacidade do adversário de aproveitar as oportunidades. Portugal puniu falhas defensivas que talvez não tivessem consequências na Liga B, evidenciando o quanto a equipe de Bellamy ainda tem a aprender. Apesar da frustração com o resultado, o técnico sente que seus jogadores começam a perceber que pertencem a esse nível.

“Se há algo que esses jogos ensinam, é que você encontra adversários implacáveis. É por isso que eles estão no topo”, acrescentou Bellamy. “Sei que as pessoas olham para os resultados. Entendo perfeitamente como funciona o futebol. É tudo o que conheço. Mas acho que, quando você também olha para a realidade e para nossas atuações neste grupo, eu não poderia pedir mais. Sinto que estamos mais perto do que talvez os jogadores achassem. São detalhes que fazem a diferença. Mas, para mim, a palavra mais importante que fica disso tudo é confiança.”

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Playoff é o caminho para a permanência

O País de Gales ainda não foi rebaixado. Por ter a melhor campanha entre os quartos colocados da Liga A, a equipe garantiu uma chance de permanecer na divisão por meio de um playoff contra o rebaixamento. Em março, disputará um confronto de ida e volta contra um dos vice-líderes da Liga B para definir seu futuro. Os possíveis adversários são Eslovênia, Hungria, República da Irlanda ou Bósnia e Herzegovina, e o jogo de volta será diante de sua torcida. O sorteio na Suíça definirá o confronto, mas o foco do técnico segue exclusivamente na permanência.

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“Na próxima edição, temos que estar neste grupo”, disse Bellamy. “Se queremos evoluir como país no futebol e continuar avançando, precisamos jogar contra as melhores equipes. Isso só vai nos fazer melhorar. Sei que podemos voltar para a Liga B... A questão é enfrentar as melhores equipes. É assim que vamos melhorar. Acredito sinceramente nisso.”

De olho no futuro

Com contrato até 2028, Bellamy pensa no futuro da seleção a longo prazo. Para ele, permanecer na divisão principal é essencial para o amadurecimento de seus jovens talentos. A experiência de enfrentar seleções de elite é vista como o principal impulso para o crescimento, apesar da frustração imediata causada por derrotas apertadas diante de adversários de nível mundial. Ele está determinado a deixar a equipe na melhor situação possível para quem vier a sucedê-lo.

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Bellamy concluiu falando sobre o legado que pretende deixar e o desenvolvimento do elenco: “Não estarei aqui na próxima Liga das Nações. Não serei o técnico naquela ocasião. Então estou fazendo isso pensando na próxima edição, mas também nos jogadores. Temos que fazer isso. É assim que vamos chegar à nossa melhor versão e continuar melhorando.”