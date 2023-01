CRAC x Vila Nova ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo nesta quarta-feira (18), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

CRAC e Vila se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), na Arena Rifertil, às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Com duas vitórias até o momento, o CRAC é o vice-líder do campeonato, com 6 pontos. Já o Vila Nova vem logo atrás, em terceiro, quatro pontos (uma vitória e um empate).

Escalações

Escalação do provável do CRAC: a confirmar.

Escalação do provável do Vila Nova: Vanderlei, Marcelinho, Rafael Donato, Jordan, Diego Renan, Ralf, Rickson, Marlone, Lourenço, Vinícius Leite e Neto Pessoa.

Desfalques

CRAC

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?