CR7 sobre encontro com Atlético após polêmica: 'espero que não me ataquem com coisas antidesportivas'

"Será mais um jogo, o Atlético é um ótimo time e joguei muitas vezes contra eles", disse o atacante da Juventus

Cristiano Ronaldo já começa a pensar no , um dos rivais da na fase de grupos da 2019/20. O atacante português elogiou o time comandado por Diego Simeone, porém “alfinetou” o clube e os times espanhóis. A Juve terá pela frente além do Atlético o Lokomotiv Moscou, da Rússia, e o Bayern Leverkusen, da Alemanha.

"Será mais um jogo, o Atlético é um ótimo time e joguei muitas vezes contra eles. Espero que eles não me ataquem no estádio me chamando de coisas antidesportivas. Eles têm um ótimo treinador, mas os outros dois rivais [do grupo] são bons", disse CR7 em entrevista aos repórteres após o sorteio da fase de grupos da Champions.

Ronaldo que soma polêmica com os torcedores espanhóis desde o tempo no qual atuava pelo , aproveitou a ocasião para comentar a respeito dos grupos formados no início da tarde desta quinta-feira (29): "Todas as equipes se reforçaram para vencer [a Champions], , Manchester, Real”.

Ronaldo: "We've not had dinner together yet, but I hope in the future!" 😃@Cristiano & Messi at the #UCLdraw 🤜🤛 pic.twitter.com/KOFY8680tU — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

“Espero que a Juve ganhe, temos uma ótima equipe, um ótimo treinador. Espero que tenhamos sorte este ano. O time favorito é relativo, olha no ano passado, parecia que o Barcelona ganharia do [na semifinal] e foi eliminado", relembrou.

Durante o sorteio Cristiano Ronaldo concorreu, ao lado de Lionel Messi, pelo prêmio de melhor jogador da Europa em 2018-19. Porém, a dupla acabou perdendo o título para o zagueiro, Virgil Van Dijk, do Liverpool.

Por fim, o jogador admitiu ter saudades do tempo no qual disputava por ser o melhor da contra Messi: “Sinto falta de jogar na Espanha. Messi e eu tivemos uma grande batalha. Nós nos ajudamos a melhorar. Essa competitividade é a história do futebol".