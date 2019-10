CR7 ou Messi? "Queria dizer Cristiano, mas não há comparação", afirma Giggs

Ex-jogador do Manchester United e atual treinador de Gales falou exclusivamente ao DAZN sobre sua admiração a Messi

Ryan Giggs foi perguntando sobre a já clássica pergunta: Cristiano Ronaldo ou Leo Messi? Em entrevista exclusiva ao DAZN, ele não teve dúvidas de escolher o argentino, mesmo tendo jogado com o português nos tempos de .

“Escolher um ou outro é muito difícil. Gostaria de dizer Cristiano porque joguei com ele e vi sua evolução como jogador, mas Messi é um gênio. É um jogador que só se vê uma vez na vida, simples assim. É muito difícil escolher e queria dizer Cristiano, mas não há comparação”.

Atual treinador da seleção do , Giggs também deu sua opinião sobre Gareth Bale, seu comandado. “É muito particular o que acontece. De fora, parece muito estranho por toda sua qualidade e por ter ganho quatro Liga dos Campeões”, disse o treinador.

“Foi muito estranho o que aconteceu no verão, porque eu o treinei no País de Gales. Para mim, ele é meu capitão, lidera a seleção exemplarmente, é um ótimo profissional e um jogador com grande talento. Ele é um jogador que pode mudar qualquer jogo”, completou.

Por fim, ele falou ao DAZN sobre os jogadores mais complicados que ele enfrentou na sua época de jogador: “No começo de carreira, joguei contra Ferrer, do , e depois contra Puyol. Contra o , sempre acabava jogando contra Salgado. Eram jogadores muito difíceis de superar, eram fortes defensivamente e gostavam de ir ao ataque, principalmente o Salgado. Ele nunca se cansava, não dava um segundo de trégua”.