CR7, Neymar, Modric e mais: o ano novo dos craques espalhados pelo mundo

Principais jogadores do planeta se dividem entre festas em casa com a família e baladas. Confira

Entre festas com os amigos e com a família, os craques do mundo do futebol curtiram a virada de 2018 para 2019 com estilo. Teve Neymar e Arthur passando juntos, Mbappé fazendo brincadeira e depois curtindo com Dembélé, e Modric mostrando todos os prêmios e títulos que conquistou em um ano inesquecível. Confira como foi o ano novo de alguns craques:

HAPPY NEW YEAR pic.twitter.com/cCV3kdEEpM — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 31, 2018

Happy New Year from the pic.twitter.com/zkAg6tjSa3 — Mats Hummels (@matshummels) December 31, 2018

Happy New Year Everyone... I’m blessed to have a great fiancé & 3 great kids all looking forward to 2019! Wishing You all a healthy & successful year ahead #HappyNewYear pic.twitter.com/srBgzRrmnv — Rio Ferdinand (@rioferdy5) December 31, 2018