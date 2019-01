CR7 não perderá condecorações em Portugal, após condenação na Espanha

Cristiano Ronaldo foi condenado a pagar multa de R$80 milhões após ratificar acordo, em Madri

Presidente do Governo Regional de Madeira, Miguel Albuquerque assegurou que manterá as condecorações de Cristiano Ronaldo, independentemente, do que for decidido. Após as acusações de fraude fiscal, alguns rumores surgiram sobre CR7 perder as honras que recebeu em Portugal.

Segundo informações do portal AS, Albuquerque ressaltou que a região de Madeira "manterá as condecorações" para o jogador, explicando que "o processo não inclui a intenção de enganar ninguém". Segundo o presidente do governo, "é uma questão interpretável, pois Cristiano não é um criminoso, pelo contrário, ele sempre lutou pelo bem de seu país".

Conforme relatado pelo site A Bola, nenhum representante da Presidência de Portugal se pronunciou sobre o ocorrido com Cristiano Ronaldo.