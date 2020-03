CR7 não é maior que Messi por ter rodado em mais clubes: "discussão idiota", diz ex-zagueiro

O ex-Liverpool passou toda a sua carreira em Anfield e não acredita que ser um homem de clube único deva ter impacto em qualquer debate sobre grandeza

Lionel Messi não precisa se afastar do para melhorar o seu legado, diz Jamie Carragher, ex-zagueiro do . Para ele é "idiotice" sugerir que o seis vezes ganhador da Bola de Ouro deva seguir os passos de seu eterno rival, Cristiano Ronaldo.

O astro português enfrentou uma série de desafios diferentes ao longo da sua carreira. Começou sua carreira em sua terra natal, jogando pelo , antes de seguir para , e .

Mais times

Em contraste, Messi permaneceu leal ao Barça após se formar na famosa academia La Masia - categorias de base do próprio time catalão. Hoje, muito se fala sobre ele se aposentar lá mesmo.

Muitas vezes se foi levantado se o argentino poderia ter o mesmo sucesso que tem com os pesos pesados da , caso decidisse se mudar para Inglaterra ou .

Carragher, que passou toda sua carreira no Liverpool, não acha que Messi precise se provar fora do Barcelona para se estabelecer como um dos melhores de todos os tempos: "É absolutamente idiota. Ele está no melhor clube, é o melhor jogador de lá, é o melhor jogador da Europa", disse.

O ex-zagueiro acredita que Ronaldo está em seu direito, mas que Messi não deve ser criticado por sua opção de fazer carreira no Barcelona.

"O melhor aparece contra o melhor nas maiores ocasiões e é isso que ele faz", acrescentou Carragher.

Mais artigos abaixo

Ele acredita também que foi por se ver sempre um pouco atrás de Messi e querer se colocar como diferente que o português escolheu mudar de time: "Posso dizer que venci a liga em todos esses países, fui o artilheiro de todos esses países", ironizou o zagueiro.

"Não penso que Franco Baresi e Paolo Maldini sejam menos zagueiros porque nunca deixaram o . Então isso não vai me fazer mudar de ideia com Lionel Messi não deixando o Barcelona. Quero dizer, por que você deixaria o Barcelona?", completou Carragher.