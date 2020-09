CR7 marca em amistoso e empolga Pirlo: "Pronto para fazer uma grande temporada"

A Juvwentus de Andrea Pirlo aplicou uma goleada sobre o Novara por 5 a 0 e o craque português segue em alta

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo superou os 100 gols pela seleção de Portugal, e parece desafiar o tempo. Sem perder desempenho apesar do passar das temporadas, o craque português marcou no primeiro amistoso sob o comando do novo técnico Andre Pirlo.

Após a goleada por 5 a 0 sobre o Novara, no CT da , Pirlo falou: "Cristiano Ronaldo está ótimo, mostrou hoje o que já tinha mostrado na seleção. Está pronto para fazer uma grande temporada".

Na manhã deste domingo (13), CR7 marcou o primeiro gol da equipe. Com 31 gols em 33 partidas na temporada passada, o jogador foi destaque na última convocação pela Liga das Nações, com .