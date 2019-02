CR7 fala ao DAZN e manda recado aos sobreviventes do incêndio no Flamengo

Cristiano Ronaldo gravou ao DAZN uma mensagem às famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, e desejou boa recuperação aos meninos que saíram feridos.

"[Queria mandar] uma mensagem de solidariedade, principalmente para as famílias, pelas perdas que tiveram, mas também dizer aos que ficaram vivos, [que tenham] muita esperança para continuarem a acreditar em seu futuro. A vida continua e há de ter muita força. Estamos todos com vocês e muita força. Um abraço", declarou o jogador da Juventus.

No último dia 8, um incêndio no alojamento da categoria de base do CT matou 10 jovens e deixou três feridos. Dois deles já receberam alta.

Jhonata Ventura é o paciente que teve ferimentos mais graves e segue aos cuidados de terapia intensiva do CTI do Centro de Tratamento de Queimados do Pedro II.

Cauan Emanuel e Francisco Dyogo receberam alta na última segunda (11) e nesta sexta-feira (15), respectivamente.