CR7 e primeira gameplay do rival de FIFA 22: O que esperar de UFL?

Se FIFA 22 segue como o game mais popular entre os fãs de futebol virtual, UFL, novo título que chega em 2022 para diversas plataformas, promete ser um concorrente altura para a EA Sports.

Nesta quinta (27), UFL recebeu seu primeiro trailer de gameplay, além da confirmação de Cristiano Ronaldo como seu principal embaixador e garoto propaganda. As novidades movimentaram o cenário, e deram o que falar entre os fãs.





Mas afinal, o que os jogadores de games de futebol podem esperar de UFL?

Anunciado em agosto de 2021 como um jogo gratuito, UFL chega como uma resposta ao Ultimate Team, modo de jogo mais popular do FIFA, onde os jogadores montam equipes usando craques de todo o mundo e disputam online.

De acordo com os pronunciamentos da empresa até aqui, todas as mecânicas foram planejadas para ser "justas" a todos os jogadores. Apesar da falta de detalhes até aqui, é fácil imaginar um título sem microtransações que afetem o poder de equipes e experiência geral.

Outro ponto bastante abordado pelos criadores de UFL é a completa ausência de mecânicas de "script", aquelas que beneficiam jogadores em alguns momentos da partida e são acusadas de "manipular" resultados em jogos como FIFA 22 e eFootball. Com isso, os placares das partidas em UFL dependeriam exclusivamente da habilidade dos jogadores (além de alguns momentos imponderáveis do esporte).





Falando no formato de jogo, o trailer desta quinta revelou algumas poucas cenas de menus, onde é possível ver uma estrutura muito semelhante à do Ultimate Team, com elencos formados por cartas de jogadores, com atributos e outros detalhes impressos. Apesar da suposta falta de novidade, a escolha pode facilitar a migração de fãs do FUT, o que é um ponto positivo.





Apesar da promessa de mostrar o gameplay de UFL, o trailer foi breve ao reproduzir algumas cenas de jogabilidade do novo jogo. Os gráficos parecem um mix entre FIFA 22 e a versão mais recente do jogo de futebol da Konami, o eFootball, com jogadores de aparências fiéis.

Ainda é complicado falar em jogabilidade, mas o ritmo parece um pouco mais lento e realista do que o visto em FIFA, assim como finalizações e passes parecem ser mais pesados, como no eFootball. Os criadores do UFL prometeram que priorizaram a responsividade dos controles, o que é uma boa notícia para aqueles que acham a jogabilidade da Konami muito arrastada.





Mesmo com poucas novidades mostradas, o trailer de UFL é uma visão empolgante do que pode ser uma resposta a altura para o gigante Ultimate Team, que parece um pouco estagnado nas últimas temporadas. Resta aguardar mais cenas de jogabilidade, uma possível versão de testes e, claro, o lançamento, que ainda não tem data oficial, mas está previsto para 2022.