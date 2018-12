CR7 dá apoio a zagueiro do Napoli após caso de racismo e federação italiana pune Inter de Milão

Kalidou Koulibaly foi vítima de insultos da torcida da Inter de Milão durante partida no Estádio Giuseppe Meazza; time jogará de portões fechados

Apesar da vitória de 1 a 0 da Inter de Milão sobre o Napoli no Estádio Giuseppe Meazza na última quarta-feira (26), o destaque da partida ficou por conta dos cânticos racistas proferidos pela torcida da casa contra o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, da equipe Partenopei. Por conta disso, o atacante Cristiano Ronaldo se manifestou nas redes sociais.

Por meio de postagem no Instagram, o jogador da Juventus condenou a atitude dos torcedores Nerazzurris e declarou apoio ao camisa 26 do time do sul da Itália.

"No mundo e no futebol eu sempre desejo educação e respeito. Não ao racismo e a qualquer ofensa e discriminação", afirmou o português na publicação.

O próprio defensor lamentou a expulsão e a derrota sofridas fora de casa, mas ressaltou a alegria de possuir origens africanas.

"Me desculpem pela derrota e, sobretudo, por deixar meus companheiros na mão. Mas sou orgulhoso da cor da minha pele. De ser francês, senegalês, napolitano: homem", declarou Koulibaly.

Punição à Inter confirmada

Como desdobramento do caso, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) decidiu por punir a agremiação milanesa com dois jogos a serem disputados com portões fechados. Os compromissos são contra o Sassuolo, no dia 19 de janeiro, e Bologna, no dia 3 de fevereiro.