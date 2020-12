Covid foi pesadelo com pneumonia, hospital e solidão, desabafa jogador italiano

Sebastian De Maio, da Udinese, fez um emocionante relato sobre suas últimas semanas, enquanto estava infectado pelo coronavírus

Sebastian De Maio, jogador da , apesar de tudo, se considera um homem de muita sorte. O zagueiro passou por momentos complicados enquanto infectado pelo novo coronavírus e fez um emocionante relato sobre como foi ter Covid-19.

De Maio testou positivo para o vírus e precisou desfalcar a Udinese por algum tempo. Hoje, recuperado, o zagueiro contou um pouco do que viveu nas últimas semanas, que foram um verdadeiro pesadelo.

Em seu relato no Instagram, De Maio fez questão de enfatizar que ele é uma pessoa jovem, saudável e atlética e que, mesmo assim, passou por momentos assustadores enquanto estava doente - ele teve febre, pneumonia e precisou ficar isolado em um hospital.

O zagueiro ressaltou que não podemos pensar que estamos seguros em nenhuma circunstância. "Eu enfatizei jovem, saudável e atleta porque muitos acreditam que estas são condições suficientes para que a COVID não crie raízes e não deixe um rastro", escreveu.

O zagueiro, fazendo uma analogia ao futebol, terminou seu relato dizendo que, apesar de tudo, ainda vamos conseguir vencer o vírus e voltar às nossas vidas normais. Ele se considera sortudo por ter se recuperado e poder voltar ao trabalho enquanto muitos não se recuperam e, segundo De Maio, vamos carregar todas essas pessoas com a gente.

Veja a íntegra do relato do zagueiro da Udinese:

"POSITIVO

Paradoxalmente, esta palavra tornou-se uma das mais feias neste 2020 louco, talvez simbolizando o quanto nosso mundo virou de cabeça para baixo em questão de meses.

Ser POSITIVO é o que mais me assustou nestas últimas semanas...a febre, a pneumonia, o hospital, a solidão. Aquele maldito vírus entrou no meu JOVEM, SAUDÁVEL e ATLETA corpo me deixando inconsciente.

Destaquei o jovem, saudável e atleta porque muitos acreditam que estas são condições suficientes para que a COVID não crie raízes e não deixe um rastro.

Hoje me considero um homem de muita sorte porque, com todo o fardo do caso, posso voltar a fazer meu trabalho e minha vida enquanto muitas pessoas não conseguem mais fazer isso.

É uma partida muito longa mas ainda não terminou, vamos defender um pouco mais e, mais cedo ou mais tarde, iremos no contra-ataque para marcar o gol da vitória que nos permitirá voltar à normalidade, carregando sempre em nossos corações aqueles que não conseguiram. Aproveito esta oportunidade para agradecer à Udinese Calcio por ter colocado tudo à minha disposição. Eu estou DE VOLTA", escreveu De Maio.