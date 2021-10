Coutinho volta a sorrir com primeiro gol em onze meses pelo Barcelona

Meia entrou no segundo tempo e sacramentou a vitória dos Culés por por 3 a 1 sobre o Valência

O Barcelona venceu o Valenceia por 3 a 1, de virada, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol. O destaque da partida foi Ansu Fati, mas o brasileiro Coutinho teve seus minutos de destaque e anotou o terceiro gol, fechando o placar.

Coutinho começou a partida no banco de reservas e entrou em campo aos 13 da segunda etapa, justamente na vaga de Ansu Fati. Aos 39, recebeu bom passe de Dest e, livre dentro da área, estufou as redes de Cillessen. A última vez que o brasileiro tinha marcado um gol, havia sido no dia 29 de novembro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Além da bola na rede, Coutinho teve boa participação. Aos 35, por exemplo, ajeitou bonito na grande área e finalizou com o pé direito, a bola desviou em Diakhaby e saiu pela linha de fundo. Na atual temporada, este foi o sétimo jogo do meia com a camisa do Barcelona.

A notícia certamente anima Tite. O técnico da seleção brasileira é um dos grandes entusiastas do futebol do camisa 14 do Barcelona. Na última convocação, inclusive, Coutinho esteve na lista dos 40 nomes enviados à Fifa e ficou entre os suplentes.

A comissão técnica brasileira vem acompanhando de perto a retomada de Coutinho, que sofreu com lesões nos últimos meses. Em abril, passou por um processo cirúrgico no joelho esquerdo, o que o tirou da reta final da temporada e, consequentemente o impossibilitou de brigar por uma vaga na Copa América.

Depois da vitória sobre o Valencia, o brasileiro comemorou os três pontos e o gol marcado.

"Continuo com a mesma vontade de sempre. Depois de tudo o que passei, foi difícil. É ótimo poder participar e marcar novamente".

Além do gol de Coutinho e a boa atuação de Ansu Fati, Aguero finalmente fez a sua estreia com a camisa do Barcelona. O atacante entrou em campo aos 41 do segundo tempo e teve cerca de 7 minutos dentro de campo.