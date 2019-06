"Coutinho se disfarça de Neymar"; veja a repercussão internacional da estreia do Brasil

Philippe Coutinho, meia-atacante do Barcelona, é elogiado por jornais catalães na primeira partida da seleção brasileira na Copa América 2019

Philippe Coutinho marcou duas vezes na vitória do por 3 a 0 sobre a , na noite dessa sexta-feira (15), pela primeira rodada do Grupo A da . O atacante foi o principal destaque do time comandado por Tite. O bom futebol apresentado no Morumbi culminou em elogios na imprensa mundial.

O Mundo Deportivo, da Catalunha, foi quem se derreteu pelo jogador que pertence ao . Em nota publicada por sua versão digital, o jornal disse: "Coutinho se disfarça de Neymar".

O texto segue a comparação entre os craques brasileiros e explica por que a fez: "Com a ausência de Neymar, o favoritismo do Brasil é reduzido. O craque do é o faro de gol da equipe de Tite. Sem ele, vários devem dar um passso à frente, sobretudo Coutinho. E parece que o meio-campista do Barça levou a sério esta incumbência".

"Talvez a seleção de Tite seja menos favorita com a ausência de Neymar. Certamente. Porém, Coutinho parece decidido a se valorizar de novo nesta Copa América depois de uma temporada ruim no Barça", acrescenta a publicação.

O jornal Sport, também da Catalunha, fez elogios ao meia-atacante brasileiro por sua apresentação na partida inaugural da Copa América.

"Com a ausência de Neymar, Philippe Coutinho tinha que chamar a responsabilidade da anfitriã e respondeu ao ponto de ter o nome ovacionado pelo público que foi ao Morumbi, algo que não ocorreu neste ano no Camp Nou".