Coutinho põe fim à seca de gols de falta da seleção brasileira

Meia brasileiro do Bayern de Munique acertou um belo chute para ampliar o placar contra a Coreia do Sul

Philippe Coutinho anotou o segundo gol do , no amistoso contra a , nessa terça-feira (19). Esse tento é especial pois marca o fim do jejum de gols de falta da seleção brasileira. O Brasil estava a 1901 dias sem marcar um gol de tiro livre.

A última vez que uma cobrança de falta tinha ido parar no fundo das redes foi em 2014. Mais precisamente em 5 de setembro de 2014, poucos meses após o fim da no Brasil, na qual a seleção da casa foi eliminada na semifinal após perder por 7 a 1 para a .

Naquele jogo, o adversário era a e o técnico da seleção brasileira era Dunga. Foi a primeira partida depois de voltar ao selecionado nacional como treinador. O autor do gol foi Neymar, que tentou muitas outras vezes, mas não teve sucesso.

O gol de Coutinho foi o segundo da partida, que ainda teve Lucas Paquetá abrindo o placar.