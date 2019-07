"Coutinho no Liverpool não é possível": Klopp descarta qualquer chance de retorno

Técnico alemão destacou o alto preço que a operação demandaria e falou que os Reds não podem arcar com isso no momento

Apesar das muitas especulações de uma saída de Coutinho do para um provável retorno ao , o próprio técnico Jürgen Klopp fez questão de desmentir os rumores e disse que "não é possível" os Reds contarem com o meio-campista brasileiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"No geral, Phil Coutinho ajuda qualquer time no mundo. Eu gosto do Phil, eu acho ele um jogador fantástico e tudo mais, mas seria uma operação de muito, muito, muito, muito, muito, muito dinheiro e não é o nosso ano para isso. Simplesmente não é possível. Como eu disse, contar com ele faz com que qualquer time melhore, inclusive nós, mas eu espero que ele encontre sua melhor sorte no Barcelona", falou Klopp à ESPN.

O treinador alemão falou que eles ainda mantêm contato, embora não sejam próximos, e Klopp acompanha os noticiários a respeito de Coutinho.

"Nós mantemos contato, mas não somos tão próximos a ponto de saber como ele está indo lá. Mas o resto são só notícias de jornais e coisas assim. Se tudo fosse verdade o que os jornais escrevem sobre mim - wow! Se fosse similar ao que eles escrevem sobre mim, eu diria que ele está completamente feliz no Barcelona e quer assinar um novo contrato de seis anos ou qualquer coisa assim", ironizou o alemão.