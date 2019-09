"Coutinho não vai resolver com uma varinha mágica", diz ex-Bayern

Ex-zagueiro sugeriu que seu antigo time não deveria confiar apenas em Coutinho para a sequência da temporada

Daniel van Buyten, ex -zagueiro do de Munique insistiu que o time alemão, equipe onde jogou, precisará se concentrar no trabalho em equipe para vencer a e competir por bons resultados na . Segundo Buyten, Coutinho não “irá resolver com uma varinha mágica" os problemas da equipe.

Em entrevista à Omnisport, Van Buyten alertou o Bayern a respeito da possível dependência em Coutinho: "Para mim, trata-se sempre de um trabalho de toda a equipe. O Bayern tem jogadores de destaque como Robert Lewandowski e muitos outros, mas não consegue pensar que Coutinho não tem uma varinha mágica para fazer algo especial".

"Eu acho que deve ocorrer um trabalho em equipe e o time precisa sempre ter um desempenho superior. Não importa qual equipe enfrenta no fim de semana, é sempre o mesmo processo: se você acha que é fácil, será um processo negativo. É sobre a sua mentalidade”, disse.

Coutinho marcou o primeiro gol como jogador do Bayern de Munique neste final de semana após cobrança de pênalti. O brasileiro deixou o nesta temporada como promessa do Bayern na briga pelo título da Bundesliga e Champions League.