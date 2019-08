Coutinho na Premier League? "Seria muito difícil para ele jogar nos rivais do Liverpool", diz agente

Kia Joorabchian, empresário do brasileiro, confessou que "seria muito difícil para Philippe Coutinho" jogar em outro inglês que não seja o Liverpool

O futuro de Philippe Coutinho continua sem definição e as possibilidades seguem abertas, tanto que siga no como que deixe o Camp Nou.

Kia Joorabchian, agente do meio-campista, foi perguntado pelo possível interesse do em contar com o brasileiro. O empresário, contudo, esfriou a possibilidade.

"O Manchester United é um grande clube, tenho jogadores ali e tenho todo o respeito do mundo. Porém, no que diz respeito a Philippe, seria extremamente difícil, um movimento quase impossível", disse ao TalkSport.

"Seria muito difícil para Philippe jogar por qualquer dos rivais do , porque tem uma grande afinidade com o Liverpool. Seu tempo ali foi fantástico. Seria difícil para ele ir a um rival. Cada vez que falamos disso temos a mesma conversa. É quase impossível jogar em outro clube da Premier League", acrescentou.