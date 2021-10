Coutinho encerra jejum de 11 meses sem gols no Barcelona: "É uma cicatriz que me deixa mais forte"

O brasileiro não teve a mudança esperada para o Barcelona quando saiu do Liverpool, mas tem potencial de voltar a ser o habilidoso jogador de antes

Sem marcar há 11 meses, Coutinho conseguiu, felizmente, se desligar dessa situação e fazer o terceiro gol da vitória do Barcelona, sobre o Valencia, por 3 a 1.

Em 2018, o atleta saiu do Liverpool com muita expectativa para a Espanha. Mas uma lesão atrapalhou todo o futuro do jogador, que acabou com seu nível de futebol e forma física decaindo.

Após o duelo contra o Valencia, Coutinho disse à Barça TV sobre seu sentimento: "Todos sabemos o que eu sofri, mas eu me sinto bem. Marcar um gol após tanto tempo é uma sensação muito boa".

"Tenho mais desejo do que nunca, depois de ter passado por tudo o que passei. Tem sido difícil e difícil. Agora é apenas uma cicatriz que me torna mais forte. Quero ser bem sucedido e ser o melhor Philippe que posso ser".

"É apenas o começo. Estou muito feliz pela vitória, nós merecemos".

Pelo Barça, o brasileiro já marcou 25 gols em 97 duelos disputados. Sem Messi, o clube precisa de um bom jogador com jogadas criativas, e Coutinho tem a habilidade para isso, basta se recuperar em 100% para, como ele mesmo disse, voltar a mostrar "o melhor de Philippe Coutinho".