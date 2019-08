"Coutinho é o jogador que faltava ao Bayern", diz meia rival da Bundesliga

Meio-campista do Schalke 04 crê que o brasileiro formará a dupla perfeita com o centroavante Robert Lewandoswki na Bundesliga

Philippe Coutinho é o jogador que o de Munique "precisava", de acordo com Omar Mascarell, do 04. Ele acredita que o brasileiro formará o trio perfeito ao lado de Thiago e Robert Lewandowski.

Coutinho se mudou por empréstimo para a Allianz Arena até o fim da temporada. Os bávaros, porém, têm opção de comprá-lo ao término do contrato.

O jogador da seleção brasileira fez a sua estreia na nova equipe saindo do banco de reservas na vitória por 3 a 0 sobre o Schalke 04, no fim de semana. E Omar Mascarell, ex-jogador do , crê que Coutinho fará o ataque do Bayern de Munique mais potente nesta temporada.

"É uma excelente notícia que Coutinho jogue a . Ele era certamente o jogador que o Bayern precisava - alguém que levará perigo entre as linhas com uma combinação de força e qualidade no chute", disse à Goal e ao Spox.

"Ele definitivamente se encaixará perfeitamente com Thiago e Robert Lewandowski", acrescentou.