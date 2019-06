Coutinho descarta ida para o Manchester United por respeito ao Liverpool, diz TV

Brasileiro fez história com a camisa dos Reds e descarta ida para o maior rival do clube dentro da Inglaterra

Philippe Coutinho está disposto a sair do , mas não quer que essa mudança seja para o .

Segundo a rede Sky Sports, o brasileiro deixou claro para seu agente que não quer estudar as propostas de Old Trafford por respeito a seu tempo de , grande rival do Manchester United na .

Depois de uma temporada discreta e recheada de críticas e vaias da torcida catalã, Coutinho indica não estar feliz no Barcelona.

Se o Manchester United, que contava com Coutinho para possível substituição de Pogba como estrela do time, estiver fora da briga, o pode se tornar o favorito para levar o craque.

Novo diretor de futebol do time, o brasileiro Leonardo quer levar o atacante para Paris na próxima janela de transferências.