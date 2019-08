Coutinho chega ao Bayern da melhor maneira possível: sem expectativa

O meia-atacante brasileiro foi emprestado pelo Barcelona, e o aleatório do destino dá motivos para acreditar que tem tudo para dar certo

Philippe Coutinho estava em baixa no . A maior contratação da história do clube catalão não respondeu à altura na temporada e meia que passou no Camp Nou e vai buscar novas oportunidades no de Munique, onde chegará para atuar por um período de empréstimo – provavelmente com opção de compra, como tem sido de praxe neste tipo de acordo.

Ainda que meses atrás o gigante da Baviera fosse pouco lembrado, em meio às especulações envolvendo o meia-atacante, tanto o destino quanto a forma como Coutinho está chegando parecem ser ideais, levando em conta característica do que o atleta oferece e o clube precisa, além de uma expectativa até certo ponto baixa.

Isso porque Philippe, ao longo de seus dez anos de carreira, dificilmente conseguiu render quando mais dele se esperava. O rápido período no teve grandes momentos, como os dois gols marcados na goleada por 6 a 1 sobre o , em 2010, mas naquela altura o meia-atacante já estava, há tempos, negociado com a de Milão. Chegou à com grandes expectativas, na temporada seguinte à Tríplice Coroa conquistada pelos Nerazzurri, mas não conseguiu engrenar.

No início de sua segunda temporada pela Inter, acabou emprestado para o , da Catalunha, e pela primeira vez na Europa mostrou vislumbres mais regulares do grande jogador que é: fez cinco gols em apenas 16 jogos e retornou para a equipe de Milão com expectativas renovadas. Mais uma vez, não esteve à altura e os italianos não titubearam para aceitar os 13,7 milhões de euros que o , então em baixa até mesmo entre as potências inglesas, ofereceu.

Sem grandes expectativas, o carioca encantou os torcedores vestindo a camisa 10. Não conquistou títulos, amargou alguns vice-campeonatos, mas demonstrou o melhor futebol de sua carreira. Em seus melhores momentos atuando aberto pela ponta, especialmente a esquerda, somou um total de 54 gols e 43 assistências considerando todas as competições disputadas pelos Reds. O bom desempenho começou a chamar a atenção do Barcelona, que realizou o sonho que Philippe tinha quando era menino: em 2018, foi contratado por 145 milhões de euros – o segundo maior valor em todos os tempos, inferior apenas ao que o gastou para tirar Neymar justamente do Barça, meses antes.

Coutinho chegou ao Camp Nou como craque de um Liverpool em ascensão, maior contratação na história barcelonista, ocupando a lacuna moral deixada por Neymar e apontado como substituto espiritual de Andrés Iniesta – que fazia seus últimos jogos na . Evidente que a expectativa era gigante, embora inicialmente mais morna porque o meia chegou na metade final da temporada 2017-18 e não podia entrar em campo na . Foi útil para assegurar os títulos de e , mas o foco estava no que seria a sua primeira temporada completa. A única, até hoje, pelo clube.

Philippe teve alguns bons momentos em 2018-19, mas a falta de regularidade foi a ruína que fez proliferar as críticas. E elas chegavam de tantos lados que mexeram com o brio do jogador, de estilo mais quieto: depois de fazer um belo gol sobre o , pela Champions League, Coutinho comemorou com as mãos nos ouvidos, questionando a torcida de seu próprio clube. A atitude não lhe ajudou em nada, e o Barcelona passou a cogitar negociá-lo.

Chegada ao Bayern de Munique

Em meio ao inferno astral de Coutinho no Barcelona, ninguém imaginava que o brasileiro terminaria no futebol alemão. Após se despedir de Arjen Robben e Frank Ribéry, o Bayern não escondia a necessidade de contratar um ponta: tentou Callum Hudson-Odoi, do , mas não deu certo; esteve perto de anunciar Leroy Sané, mas o jogador sofreu lesão grave pelo City e o negócio não aconteceu. Do outro lado, o brasileiro era especulado como moeda de troca para o PSG na tentativa catalã de repatriar Neymar.

Coutinho chega ao Bayern, um dos maiores clubes do mundo, da forma como sempre pareceu ser melhor para si: sem expectativa. Além disso, provavelmente irá atuar mais avançado na ponta-esquerda, onde viveu seus melhores momentos no Liverpool. Um namoro que poucos esperavam, é verdade. Mas às é vezes assim, de repente, que o amor dá certo.