Coutinho busca apoio de brasileiros para sair da má fase no Barça, diz jornal

Arthur e Malcom são os principais confidentes do ex-jogador do Liverpool no Camp Nou

Atravessando uma má fase com a camisa do Barcelona e muito contestado pela imprensa local, Philippe Coutinho é blindado pelo clube, com o técnico Ernesto Valverde demonstrando apoio publicamente ao meia, que teve sua última boa atuação ainda em outubro, contra a Inter de Milão.

Com falta de confiança e personalidade introvertida e pouco expressivo, Coutinho vem se refugiando em seus dois melhores amigos no vestiário, os brasileiros Malcom e Arthur, de acordo com o jornal AS.



Foto: Getty Images

"Ele tem se trancado mais e mais em sua concha e agora ele é sempre visto com Malcolm e Arthur", apontou uma fonte ao jornal.

Agora, Coutinho tem mais uma oportunidade de reverter a situação. Nesta quarta-feira (30), o Barça encara o Sevilla, pelas quartas de final da Copa do Rei. Após perder o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe catalã precisa de três gols para avançar na competição.