Coutinho avalia temporada no Barcelona: "Não rendi como esperavam"

Depois de boa estreia diante da Bolívia, pela primeira rodada do Grupo A da Copa América, Coutinho relembra temporada no Barcelona

A boa estreia de Philippe Coutinho na não foi o suficiente para que o meia-atacante se esquecesse do que aconteceu com as cores do na temporada 2018/2019.

Presente em 54 partidas do time de Ernesto Valverde no ano, o brasileiro marcou 11 gols e deu cinco assistências. A pouca participação ofensiva do jogador fez com que ele fosse titular em 38 dos jogos que disputou somente. Nos outros 16, deixou o banco de reservas para ajudar a equipe.

Ciente de que a temporada não foi a melhor que poderia ter com as cores do Barcelona, o jogador, que marcou dois gols na estreia da seleção brasileira na Copa América, se justificou.

"Não tenho muito o que dizer. Estou agradecido por todo o apoio que sempre me deram. Passei momentos difíceis [no Barcelona], porque dentro de campo não rendi como esperavam. Porém, o futebol é assim. E estou trabalhando duro para melhorar", declarou em entrevista ao jornal Marca, da .

Perguntado se essa sexta-feira (14) com a seleção brasileira foi o dia mais feliz na atual temporada, o jogador tergiversou:

"É um dia muito feliz por ter marcado dois gols. Fui feliz por ter ajudado a equipe a sair com uma vitória", concluiu.