Courtoius teme a reação da torcida do Atlético no clássico de Madrid

O goleiro belga teve passagem pela equipe rojiblanca, e diz não se importar com a reação hostil da torcida: "Faz parte do futebol"

Thibaut Courtois será um dos protagonistas do derby entre Atletico de Madrid e Real Madrid, marcado para a próxima semana. Seu passado rojiblanco é motivo de hostilidade por parte da torcida colchonera, algo que o goleiro já espera.

Em entrevista ao jornal belga Het Nieuwsblad, Courtois afirma que conta com uma recepção nada amigável por parte da torcida do Wanda Metropolitano.

“Não vivi nenhuma reação negativa nas ruas, somente uma vez um torcedor gritou ‘Aupa Atleti’ enquanto eu abastecia o carro. Tudo é limitado às redes sociais, onde é mais fácil para as pessoas ficarem anônimas. Ou cuspir e manchar meu distintivo no estádio. Não me importo. Se é isso que os fazem felizes, bom para eles. Se quiserem jogar coisas em mim na partida da semana que vem, bem, isso não me afetará para jogar, é mais motivação”, declara o goleiro.

“Se eu acho que vao jogar objetos em mim? Já vivi isso na Bélgica, contra o Anderlecht, jogaram um isqueiro em mim e em Eupen jogaram uma lata de cerveja. Infelizmente faz parte do futebol”, acrescenta o belga.

“É uma pena que os torcedores do Atletico estejam contra mim agora. Os jogadores tomam decisões de acordo com a sua carreira, e o Atletico foi a escolha perfeita quando eu era jovem, passei três anos fantásticos lá e cresci muito como pessoa e como jogador, mas agora chegou um novo capítulo. Sempre fui um seguidor de Iker Casillas e, portanto, do Real Madrid. Não creio que eu deva perder essa oportunidade porque joguei no Atletico. Podem me acusar”, concluiu.

Atletico de Madrid e Real Madrid se enfrentam no próximo sábado (9), às 13h15 (de Brasília), pela La Liga, no Wanda Metropolitano.