Courtois: "Sou um dos melhores goleiros do mundo"

Belga continua a acreditar firmemente em suas próprias habilidades e afirma que Zinedine Zidane sempre o apoiou em Santiago Bernabeu

Thibaut Courtois, do , afirmou que seu status de "um dos melhores goleiros do mundo" trouxe críticas injustificadas no início da atual temporada.

Courtois assumiu grande parte da culpa pelos decepcionantes resultados do Real Madrid no início da temporada 2019/2020, em uma etapa que sofreu nove gols no espaço de 14 chutes contra a sua meta.

Suas atuações culminaram em um debate sobre a decisão do clube de se desfazer de Keylor Navas - que se mudou para o neste verão -, mas o goleiro belga redescobriu algumas de suas melhores formas.

O ex-jogador do manteve oito gols consecutivos no clube e no país, restaurando sua reputação como um dos melhores atletas da posição.

Antes da última rodada da na fase de qualificação para a , Courtois reagiu aos seus críticos, insistindo que ele foi alvejado injustamente devido à sua capacidade.

"Não leio a imprensa, só presto atenção ao que o treinador ou meus colegas de equipe me dizem", disse ele a repórteres.

"Se eles não foram um goleiro, como podem saber como tudo funciona? Não duvido da minha capacidade. Sou um dos melhores goleiros do mundo. Às vezes, é por isso que me criticam. Tenho calma, porque fiz algumas boas defesas contra o , e e em outros jogos. Estou jogando em um bom nível, está se tornando um bom começo de temporada e quero continuar assim", afirmou.

No mês passado, Zinedine Zidane substituiu Courtois no intervalo do sorteio da Liga dos Campeões com o , levando o Real Madrid a negar os relatos de que o jogador de 27 anos estava lidando com um problema de ansiedade.

Courtois pulou a partida seguinte da contra o Granada antes de retornar com o Real Mallorca por uma derrota por 1 a 0.

O goleiro acrescentou sobre seu relacionamento com o técnico do Real Madrid: "Zidane me disse que eu continuaria como primeira escolha e me pediu para manter o foco. Ele sempre teve fé em mim".

O Real voltará a atuar após o intervalo internacional com a , no Santiago Bernabéu, em 23 de novembro.