Courtois sobre o futuro de Hazard: "Tenho a certeza de que vai ficar no Real Madrid"

Futuro do atacante no clube merengue é questionado pela mídia espanhola

Após a saída de Zinedine Zidane e a chegada do técnico Carlo Ancelotti, o Real Madrid atravessa um momento de reformulação no elenco, e um dos principais nomes que estão no radar da imprensa espanhola é a permanência ou não de Eden Hazard.

Contratado em 2019 como um grande estrela, o atacante belga ainda não correspondeu em campo, e contou com mais uma temporada marcada por lesões. No entanto, se depender do goleiro Courtois, Hazard seguirá em Madrid.

"Tenho 100% de certeza (que Hazard ficará no clube). Ele não quer se mover. Só a imprensa madrilena escreve sobre a vontade de partir. É sempre uma pena ver que o Eden tem problemas. Eu o conheço há muito tempo e lembro das muitas vezes em que falamos sobre o Real Madrid imaginando que um dia poderíamos jogar lá juntos. Sei que ele ainda quer ser um jogador importante para o Real e ajudar o clube a conquistar títulos", afirmou.

"Nos últimos meses ele tem trabalhado muito na academia. Agora ele está em muito boa forma. Fisicamente, ele está mais forte do que antes. Nos treinos eu o vi muito eficiente e muito ativo. Você pode ver Eden da seleção nacional ou Chelsea. É uma pena que o último problema tenha voltado. Se ele puder jogar um pouco contra a Croácia e ser importante na Eurocopa, será ótimo para a seleção nacional. Mas também para ele e para o Real na próxima temporada", completou.

Hazard, que custou mais de 100 milhões de euros ao Real Madrid, tem contrato até 2024.

Eden Hazard feliz com a chegada de Ancelotti



Foto: Getty Images

Depois de ser anunciado como o novo técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti terá agora muita influência sobre o futuro de Hazard no clube.

O atacante ainda não trabalhou com o italiano, mas disse que está animado com a perspectiva de tê-lo no comando da equipe.

O jogador de 30 anos vai defender a Bélgica na Eurocopa, antes de embarcar na sua terceira temporada no Real Madrid.