Courtois responde seu ex-técnico Simeone: "Bate no Real Madrid porque é o melhor time do mundo"

O goleiro do Real Madrid, que já defendeu o Atlético, se juntou ao companheiro Modric e rebateu as declarações do 'Cholo'

Thibaut Courtois não se agradou das recentes falas de seu ex-técnico Diego Simeone. O técnico argentino disparou contra Luka Modric por ter ganho a Bola de Ouro e o próprio melhor jogador do mundo já respondeu, mas encontrou respaldo no goleiro titular do Real Madrid, de acordo com o jornal As.

"[Simeone] Fala mal dos jogadores do Real Madrid porque é o melhor clube do mundo. No meu caso, ele disse que ganhei porque estava no Real Madrid, mas eu ganhei na Copa do Mundo [a Luva de Ouro] e ainda era do Chelsea. No The Best eu só tinha jogado algumas partidas [no Real] e as votações aconteceram antes da minha transferência. É uma pena, mas é para se fazer mais popular diante da sua torcida. Tem que respeitar todos os jogadores", disparou Courtois.

Courtois passou três temporadas jogando no Atlético de Madrid, sob o comando de Simeone. À época ele estava emprestado do Chelsea. Sob a batuta do 'Cholo', ele alcançou a final da Champions League da temporada 2013/14, contra o Real Madrid. O Atleti vencia a partida até os últimos minutos, quando Sergio Ramos empatou a peleja e levou para a prorrogação. No tempo extra, o Real virou a partida e se sagrou campeão.

(Foto: Getty Images)

Mesmo tendo vivido todo esse tempo no convívio do técnico argentino, Coutois entende que Diego às vezes é desrespeitoso, mas entende que ele tem direito a opinião. Quando perguntado se 'Cholo' às vezes falta com respeito, o goleiro contemporizou e reafirmou seu respeito ao argentino.

"Um pouco, mas são opiniões. Eu respeito uma opinião e dou a minha. Nesses casos não é verdade. Mas vivemos com isso. No futebol cada um tem sua opinião. Eu o respeito sempre", finalizou Thibaut.