Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, soltou declarações bem-humoradas nas quais revelou como os jogadores do time merengue lidam com os rumores e as teorias polêmicas que perseguem seus astros, além de entrar na discussão sobre o mérito de Kylian Mbappé para vencer a Bola de Ouro.

Durante uma entrevista à rede "DAZN Bélgica", Courtois recebeu uma pergunta sobre a teoria que circula a respeito da existência de um sósia de Vinícius Júnior no lugar do jogador verdadeiro, respondendo com uma gargalhada e de forma categórica: "Claro que é o Vinícius de verdade".

E a coisa não parou no astro brasileiro, já que o goleiro belga revelou a reação dos jogadores do Real Madrid ao fato de Mbappé ser descrito como "ditador", expressão que gerou polêmica no período recente, confirmando que o assunto se transformou em motivo de brincadeira e piada dentro do time.

Courtois disse, conforme publicado pelo jornal espanhol "Marca": "Ditador Mbappé? A gente ri disso e, às vezes, até cantamos como se fosse uma música dentro do vestiário", numa referência a que os jogadores lidam com esses apelidos com bom humor, longe do clima de polêmica externo.

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Courtois define sua posição sobre a disputa entre Mbappé e Yamal pela Bola de Ouro

E, longe das brincadeiras, Courtois defendeu as chances de seu companheiro francês na disputa pela Bola de Ouro, considerando que Mbappé foi o melhor no plano individual, apesar de reconhecer que a ausência de títulos coletivos pode afetar suas chances, especialmente diante da ótima temporada apresentada por Lamine Yamal com o Barcelona e a seleção da Espanha.

O goleiro do Real Madrid explicou: "Acho que, no plano individual, não houve jogador melhor que Kylian, mas, infelizmente, não ganhamos nada no plano coletivo".

Courtois abordou a comparação entre os dois astros no âmbito da Copa do Mundo, apontando que Yamal não apresentou, do seu ponto de vista, o mesmo nível que exibiu em outras ocasiões, mas se beneficiou das conquistas coletivas, após ter sido coroado campeão da Copa do Mundo, além de vencer o Campeonato Espanhol com o Barcelona e fazer um bom ano.

E disse nesse sentido: "Para mim, Lamine Yamal fez uma Copa do Mundo um pouco abaixo do esperado, mas se tornou campeão do mundo, venceu o Campeonato com o Barcelona e fez um bom ano".

Por outro lado, Mbappé terminou o torneio na quarta colocação com a seleção da França, mas se sagrou artilheiro do Mundial, o que reforça, do ponto de vista de Courtois, o argumento da superioridade individual do astro francês, e reabre o debate sobre o critério mais importante na corrida pela Bola de Ouro: o desempenho pessoal ou os títulos coletivos.