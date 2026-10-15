Thibaut Courtois não foi o problema nas atuações modestas do Real Madrid desde o início da temporada, mas sim a única solução; o goleiro belga está sozinho diante da tempestade, apresentando um nível extraordinário que contrasta totalmente com os números catastróficos de sua defesa.

O Real Madrid só manteve o gol sem ser vazado em dois de dez jogos, sofrendo 12 gols, a uma média de 1,2 gol por partida, apesar de contar com um dos melhores goleiros do mundo entre as traves.

Um lance que resume a temporada

No Estádio Olímpico, na capital italiana Roma, o paradoxo ficou evidente. No quarto minuto, Paulo Dybala arriscou um chute surpresa do lado esquerdo, e Courtois espalmou com maestria.

A bola caiu dentro da área, Mario Hermoso a pegou e chutou com força em direção à trave direita, mas o belga voltou como uma flecha e mudou a trajetória com uma segunda defesa milagrosa na mesma jogada, evitando um gol certo.

Aquela cena foi o resumo do desempenho do Real Madrid nesta temporada: erros defensivos graves e Courtois consertando o que os outros estragaram, como descreveu uma reportagem do jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Os números do primeiro tempo daquele confronto foram impactantes; Courtois foi o segundo jogador do Real Madrid que mais tocou na bola, com 41 vezes, atrás apenas de Konaté (43 vezes), uma indicação clara do tamanho da pressão sofrida pelo gol da equipe e de seu papel central, que foi além das defesas para a construção de jogo e a distribuição de bolas.

A linguagem dos números não mente

Apesar de seu brilho, a noite em Roma terminou com três gols sofridos, elevando seu total para 12 gols nos dez primeiros jogos. O goleiro belga é o único jogador do elenco do Real Madrid que foi titular em todas as partidas sem ser substituído, e salvou 36 das 48 finalizações em seu gol, a uma média de 3,6 defesas por partida.

E o Merengue só manteve o gol sem ser vazado em duas ocasiões, ambas em seus domínios do Santiago Bernabéu: contra o Málaga (4 a 0) e o Villarreal (1 a 0).

Já fora de casa, a muralha caiu, com Elche (3 a 2), Atlético de Madrid (2 a 1) e Roma (4 a 3) conseguindo marcar mais de um gol na meta do time merengue.

Para comparação, na mesma altura da temporada passada, o Real Madrid havia sofrido apenas 10 gols, cinco deles no dérbi contra o Atlético, e manteve o gol sem ser vazado em quatro partidas, o que confirma o tamanho da queda defensiva atual.

Courtois fala e Mourinho está preocupado

Após a partida contra a Roma, Courtois não esconde seu descontentamento, e sua avaliação foi franca e dura: "Os erros que cometemos nos custaram três gols. No primeiro e no segundo gol, perdemos a bola com facilidade e eles marcaram em contra-ataque, então foi culpa nossa".

E o goleiro belga acrescentou: "A sorte não esteve do nosso lado quando a bola bateu e entrou no gol. Já o terceiro gol poderia ter sido um pênalti a nosso favor, mas o resultado foi o contrário".

Esses erros colocam o treinador José Mourinho em uma situação nada invejável. O homem que dá enorme importância ao equilíbrio defensivo se viu obrigado a lidar com um sistema confuso.

Mourinho apostou em uma política de rotação regular entre seus laterais, escalando Cucurella e Dumfries alternadamente com Trent Alexander-Arnold e Carreras; contra a Roma e o Atlético de Madrid, a escolha foi pelo espanhol campeão do mundo e pelo holandês, enquanto Cucurella jogou ao lado de Trent contra o Elche.

E as lesões aumentam a complexidade do cenário; dos quatro jogadores que sofrem com lesões de longa duração no plantel, três são defensores: Militão, Mendy e Asencio, o que obriga os zagueiros a aumentar seus minutos em campo e cobrir ausências forçadas por suspensões, como aconteceu com Huijsen.

Todos esses fatores se acumulam — erros individuais, lesões e falta de harmonia — para gerar preocupação na comissão técnica e levantar uma grande questão: até quando Courtois conseguirá carregar sozinho a defesa do Real Madrid nos ombros?



