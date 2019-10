Courtois não sofre de ansiedade, diz Real Madrid após mal estar na Liga dos Campeões

O Real Madrid publicou uma nota para defender o goleiro, que foi acusado de sofrer de ansiedade

Thibaut Courtois foi um dos protagonistas da semana. Ele foi substituído no intervalo do jogo contra o Brugge, pela Liga dos Campeões, e logo começaram as especulações sobre o que havia acontecido. Uma das teorias que mais ganharam força nos últimos dias é que o belga havia sofrido um quadro de ansiedade.

O prontamente desmentiu essa teoria, divulgando um comunicado em seu site oficial. O clube merengue afirmou que "em nenhum momento foi diagnosticado um suposto quadro de ansiedade e, portanto, essas informações são absolutamente falsas".

Courtois, segundo o Real Madrid, sofreu com uma gastroenterite que o impediu de seguir em campo na Liga dos Campeões. "Foi diagnosticado e tratado uma gastroenterite aguda com desidratação e desequilíbrio eletrolítico, que o impossibilitou de terminar a partida contra o Brugge. O jogador responde de maneira favorável ao tratamento", completa o comunicado. Mesmo assim, quem deve ser titular no jogo deste sábado, contra o Granada, é Alphonse Areola.