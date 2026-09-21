Courtois não se esconde: goleiro do Real Madrid enfrenta a ira da torcida sozinho

Numa noite em que o Real Madrid caiu diante do rival Atlético de Madri e na qual a maioria dos jogadores da equipe desapareceu de cena, Thibaut Courtois escolheu fazer exatamente o contrário: apareceu em campo, falou fora dele e ficou diante da torcida de seu clube num momento em que os outros preferiram o silêncio.

O goleiro belga manteve seu brilho notável, depois de ter sido o melhor jogador do Real Madrid na derrota para o Atlético de Madri por 2 a 1, no dérbi da capital.

Courtois recebeu uma nota de 8.6 do site "Sofascore", tornando-se o melhor jogador do Real Madrid e de toda a partida, depois de ter salvado sua equipe de chances perigosas e de ter mantido sua presença apesar do colapso do time em boa parte do confronto.

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Mas o brilho de Courtois não se limitou aos limites do campo. No momento em que os jogadores do Real Madrid se abstiveram de falar com a imprensa na zona mista, seguindo instruções do clube, e nenhum deles publicou mensagens nas redes sociais após a derrota, Courtois foi a exceção.

O goleiro belga dirigiu-se à torcida do Real Madrid presente no estádio Wanda Metropolitano, fazendo questão de cumprimentá-la e aplaudi-la, antes de beijar o escudo do clube, numa cena que refletiu seu vínculo com a equipe e sua tristeza pela situação que atravessa.

Uma única mensagem após a queda

Courtois não se contentou com isso; foi o único jogador do Real Madrid a enviar uma mensagem à torcida após a derrota. Ele escreveu em suas contas nas redes sociais: "As coisas evidentes nos frustraram, mas o que está em nossas mãos é melhorar para não perder mais pontos. Hala Madrid".

Uma mensagem que veio num momento difícil, depois de o Real Madrid ter sofrido a derrota diante do rival no dérbi, aumentando a pressão sobre a equipe. E Courtois não esteve presente apenas com sua mensagem pessoal, pois seu nome também apareceu em outra interação com o clube.

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Segundo o "AS" espanhol, o goleiro belga foi, ao lado de Denzel Dumfries, o único jogador a curtir uma publicação do Real Madrid no "Instagram", que incluía um relatório sobre a partida no qual o clube apontava os erros de arbitragem que considera terem influenciado o dérbi. O título da publicação veio claro: "Arbitragem ruim decide o dérbi".

E assim, Courtois saiu da noite do dérbi com uma imagem diferente da da maioria de seus companheiros; foi o melhor dentro de campo, o mais presente fora dele e o jogador que escolheu encarar a torcida em vez de se esconder atrás do silêncio da equipe.