Courtois elogia decisão "inesperada" de Mourinho: contrariou o que todos estavam acostumados

O goleiro belga Thibaut Courtois voltou aos treinos individuais com o Real Madrid antes do prazo previsto, em um passo que busca confirmar sua recuperação completa da lesão que o obrigou a deixar o campo durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo diante da Espanha, ao mesmo tempo em que elogiou o estilo rígido de seu novo treinador, José Mourinho, descrevendo-o como "o caminho certo" para conquistar vitórias.

Courtois revelou, em declarações à Real Madrid TV, que voltou antecipadamente aos treinos na última sexta-feira e deu continuidade ao trabalho individual neste domingo, enquanto seus companheiros tiveram folga após o duelo contra o Ferencváros, afirmando que quis verificar sua plena condição física antes de se juntar aos treinos coletivos.

Disse o goleiro internacional de 34 anos: "Voltei um pouco antes porque, por causa da lesão, quis me certificar de que estava totalmente bem por meio do treino individual antes de me juntar ao time. Hoje treinei defesas e me senti muito bem e imensamente feliz por estar de volta".

Em um elogio marcante ao seu novo treinador, Courtois descreveu Mourinho como um "treinador extremamente rígido", que exige disciplina e prioriza o time em vez dos jogadores individualmente, afirmando que essas qualidades são essenciais para conquistar vitórias.

E acrescentou: "Ele é um treinador excelente, e sua personalidade é muito amigável. Diz a verdade como ela é, e é isso que me agrada nele. Acredito que este é o caminho que precisamos seguir".

Courtois e Mourinho têm um histórico de trabalho conjunto bem-sucedido no Chelsea, da Inglaterra, onde conquistaram juntos o título da Premier League.

O goleiro belga expressou sua satisfação em jogar novamente sob o comando do treinador português, dizendo: "Tenho boas lembranças com ele, e esperamos trabalhar bem juntos e passar anos maravilhosos aqui".

Courtois elogiou a decisão de Mourinho de conceder aos jogadores períodos de descanso suficientes durante a pré-temporada, destacando a importância disso para evitar lesões precoces ao longo de uma temporada longa e desgastante.

E explicou: "Se começarmos com muita intensidade, vamos nos lesionar cedo. Recuperaremos nossa forma física rapidamente, porque não paramos por muito tempo, e ficaremos bem".

O goleiro internacional encerrou suas declarações reafirmando sua ambição pessoal e a do time de conquistar títulos na próxima temporada, dizendo: "É importante para o time, para a torcida e para o clube que voltemos a vencer. Estarei pronto para treinar amanhã", apontando para o desafio que Mourinho enfrenta ao integrar os novos jogadores após o término tardio da Copa do Mundo neste ano.