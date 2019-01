Courtois e Benzema participam de treino do Real Madrid visando duelo contra o Sevilla

Atletas foram as grandes novidades na atividade realizada um dia após a equipe ter conquistado a classificação para às quartas de final da Copa do Rei

Um dia após vencer o Leganés por 1 a 0 e alcançar às quartas de final da Copa do Rei, o Real Madrid não teve descanso. Solari comandou um treino nesta quinta-feira (17), onde contou com as participações de Benzema e Courtois, recuperados de suas respectivas lesões.

Visando o duelo contra o Sevilla, na La Liga, no próximo sábado (19), os titulares da última quarta-feira (16) realizaram apenas uma sessão de recuperação, enquanto o outro grupo fizeram exercícios de posse e pressão divididos em duas equipes, realizando ainda partidas em espaços reduzidos.

Foto: Getty Images

O Real Madrid recebe o Sevilla no Santiago Bernabéu no próximo sábad (19), às 13h15 (de Brasília).